（響應政府政策，85度C推出兩款莫蘭迪色的隨行杯和吸管杯，7/28日起加價購。圖／85度C提供）

響應政府政策，85度除了自備環保杯買飲料享有五元優惠，7月28日起更推出兩款莫蘭迪色，深具時尚設計感的隨行杯和吸管杯，只要到門市消費任一商品，加價419或459元即可加購一款帶回家。

環保署鼓勵民眾7/1起自備環保杯，預計一年可減少5.8億個一次性飲料杯。以85度C為例，一個一次性飲料杯產生0.056公斤的碳排放量計算，消費者在全台85度通路一年兌換超過一百萬杯的環保杯優惠，就能節省56,000公斤的碳排放量。85度C與去年七月份同期相比，5元優惠實行後，全台門市平均每天多五百杯兌換優惠，一年預估再減少16萬個一次性飲料杯，環保杯使用率提高16％，顯現消費者環保意識抬頭，自備飲料杯不但減塑、減碳又省錢。

莫蘭迪色系因宮廷劇的服飾而爆紅。所謂的莫蘭迪色並非東方傳統色系，而是由20世紀義大利畫家喬治莫蘭迪創作，他的畫作大多都會疊上一層白色，將紅、綠、藍等顏色，依照不同比例調和成各種色階的低飽和灰色調，呈現出和諧、寧靜和穩重感。經過內部評比，85度票選出兩款具優雅時尚的莫蘭迪色「原始灰」和「霧霾藍」，作為新環保杯的顏色，同時兩款杯型也不同，一款是吸管杯，另一款為隨行杯。

85度C的莫蘭迪原始灰吸管杯，消費任一商品可加購一個，加價金額459元。容量750ml杯身高20.5公分、口徑9.3公分、內膽為陶瓷塗層，杯身為304不鏽鋼，在六小時保溫效果測試下，溫度有攝氏50度保溫效果，搭配長24.5公分的304不鏽鋼吸管，典雅的外型，是辦公室上班族的好朋友。

莫蘭迪霧霾藍隨行杯，加價金額419元，流線的圓弧外型，搭配輕巧小手把，瓶身容量有550ml，上蓋是304不鏽鋼內芯，內膽同樣也是陶瓷塗層，在六小時保溫效果測試下，溫度有攝氏63度保溫效果，不論外出、運動，隨手提著走方便又實用。