一名前科累累的林姓男子，假藉替一名嫩妹介紹工作及帶看員工宿舍，誘騙女方與他一同前往自己住處，趁著四下無人之際強行性侵，但林男犯後堅持否認犯行，事後法院審理時才坦承並向法官求情輕判，卻反遭法官怒批林男行為是「獸行」，依強制性交罪判他3年6月徒刑，仍可上訴。

根據判決，有多項強盜及竊盜前科的林姓男子，於民國110年4月16日下午，假借介紹工作並帶看員工宿舍之由，誘騙一名女子小美前往其住處，並趁四下無人，小美無法求助時意圖不軌，小美嚇得當場大哭，不斷閃躲並以手阻擋抵抗，仍遭到林男強行褪去衣物後性侵得逞。

法官審理後認為，林男為滿足一己之性慾，竟無視小美之性自主權，不顧小美之抗拒，對她強制性交得逞，，且林男又假借介紹工作並帶看員工宿舍為由，誘騙當時本不相識、有意求職小美到他的住居處犯行，手段惡劣，令人髮指，堪認惡性重大。

法官認定，林男獸行導致小美身心嚴重受創，留下難以抹滅之陰影，迄今仍未能走出陰霾，可知林男行為所生危害之深，應予嚴懲；且林男並非第一時間勇於認錯而有意規避責任，之後也未以積極之作為獲取小美諒解及和解，不應以審理時坦承犯罪即應予輕縱，因此依強制性交罪判他3年6月徒刑，仍可上訴。