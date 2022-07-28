1名網友在日前見到1位弟弟腳踏車行駛在內側車道，等紅燈時更停在禁行機車的左轉車道，畫面中可見，後方駕駛疑似想對孩子逼車，在未保持安全距離情況下，離弟弟的腳踏車超近，不少網友們都替孩子捏了一把冷汗，文章曝光後，引起兩派網友爭論不休。

原PO在臉書社團《路上觀察學院》貼出1張照片，畫面中可見，炎炎夏日下1個小男童竟將腳踏車騎上內側左轉車道，等紅燈時，後方車輛緊緊黏著男童的腳踏車，疑似不滿男童違規要逼車，他開玩笑地說：「弟弟懂左轉」，但不少民眾嚇得直呼：「後車貼得超近，這種駕駛通常不會意識到自己才是造成危險的元凶」。

文章曝光後，網友們紛紛笑說：「生命捍衛路權的小弟弟」、「連小孩都懂怎麼正常左轉」、「左轉靠左，沒毛病」、「希望他有機會長大，不會那天就七天後再回家」、「弟弟絕對是個狠人」、「我已經聽到喇叭聲了」、「感覺有點危險」、「沒兩段左轉是重罪阿」、「是不是想玩文字遊戲 『禁行機車』”騎腳踏車所以無視對方牽制」。

也有人認為後方汽車駕駛未依規定保持安全距離，「後車貼得超近，這種駕駛通常不會意識到自己才是造成危險的元兇」、「後面那台車還有沒有良心」、「所以呢？後車就可以逼車？逼車就變合法了」、「反觀四輪爺貼那麼近」、「真的很近替小孩捏把冷汗」。