南投縣長林明溱今天上午在彰明公司宣傳活動，於留言板上留言後，將留言板與愛心鎖一起掛上主題鎖牆。（南投縣政府提供／陳世宗南投傳真）

一對情侶經過得知活動，立馬認購愛心鎖掛上主題牆，又用高難度姿勢秀恩愛，現場充滿粉紅泡泡的氣氛。（南投縣政府提供／陳世宗南投傳真）

農曆七夕情人節將至，草屯彰明電子公司發起「七夕情‧傳遞愛」活動，邀請情侶認購愛情密碼鎖每個100元，限量1000個，所得將全數捐贈給縣內社福單位。南投縣長林明溱、立委許淑華及草屯鎮長簡景賢等，28日人共同為活動代言；林明溱強調，歡迎大家買愛情鎖、送愛心。

主辦單位指出，愛情密碼鎖認購活動，自28日起至8月10日止，除愛情鎖頭外，並附上一對專屬留言板，每組100元，限量1000個，認購所得將公布在彰明電子FB上，並將所得全數捐給財團法人南投縣私立南投仁愛之家附設仁愛兒少家園、社團法人南投縣麻煩小天使協會、陳綢兒少家園等。

縣長林明溱、立委許淑華與縣議員唐曉棻、草屯鎮長簡景賢等，今天上午在彰明公司宣傳活動，於留言板上留言後，將留言板與愛心鎖一起掛上主題鎖牆。

一對情侶經過得知活動，立馬認購愛心鎖掛上主題牆，又用高難度姿勢秀恩愛，現場充滿粉紅泡泡的氣氛。

林明溱在留言板上寫下「我愛縣民」。他表示，七夕情人節快到了，他就像談戀愛一樣，把大家當作戀人認真對待、用心傾聽，完善縣內大小建設；感謝執政8年來大家支持，彰明電子公司動員所有員工發起買鎖送愛心活動相當有意義，歡迎民眾踴躍認購。

許淑華指出，彰明電子是很活潑的公司，每年都會辦理聖誕節活動，今年加碼在情人節前募集1000對情侶的愛心，將這份愛心捐贈給縣內弱勢單位，期盼透過各界不同的愛心關懷方式，讓弱勢得到更多幫助。

彰明公司活動主辦人趙珍妮說，該公司今年首度結合七夕情人節，號召大家傳遞愛心、將小愛轉大愛，提醒認購的情侶，保留其中一片留言板，可於2022彰明電子聖誕節活動期間兌換摸彩券，有機會抽到蘋果手機或行李箱等多種獎項，歡迎大家踴躍認購愛心。