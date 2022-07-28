時代力量今召開記者會(邱新博攝)

新竹棒球場爭議不斷，2天內就有4名球員受傷，其中富邦悍將外野手林哲瑄還可能因傷整季報銷，除此之外，立委邱顯智偕同新竹市議員林彥甫、蔡惠婷今再踢爆，新竹球場的開幕式竟不是由市府或是龍來公司操刀，而是由新竹舊社國小「代辦」，狂轟林智堅當五星市長，但責任都由基層公務員來扛。

林彥甫指出，新竹市棒球場未驗收就搶先開打，恐違反政府採購法，關鍵問題就是誰決定跳過驗收程序就先行使用；且之前就有專家質疑，12億的球場改建丟給「教育處體健科」恐超出負荷，而560萬預算的開幕活動標案，更乾脆扔給市府外的「舊社國小」來代辦，令人匪夷所思。

林彥甫質疑，國小業務跟球場毫無關聯，居然要找國小代辦？此外，若要找國小代辦，球場旁邊步行一分鐘就有民富國小，為何找兩公里外的舊社國小辦理？且該標案 5／24 結標，原訂 6／18 就要辦開幕活動，等於不到 25 天就要辦出 560 萬的大活動，更誇張的是恰好有一家廠商投標並得標，投標金額更恰好是預算金額的560萬，不多也不少。

新竹市議員蔡惠婷更踢爆，新竹市還有其他國小也有類似「代辦」現象，舊社國小不僅協助球場開幕式，還有110年度的萬聖節遊行，109、108年度則由高峰國小辦理，頂埔國小則協助市府辦理拍攝以通學步道為主題的市政宣導影片，連每年要送給各級學校的新生見面禮、兒童節禮物、市長獎禮物，也全都由新竹市內幾間學校辦理。

蔡惠婷轟，五星市長的光環，都是靠基層公務員以及教育界加班熬夜撐出來的，教育處的人力有限，他們的本業還是在教育上，經營好學校，而非在市府的活動；且林智堅花這麼多錢在辦大型活動，濫用學校教育人力，還持續精簡教育人事費，擺明了只重視自己，根本不重視教育。

邱顯智指出，雖依據政府採購法第40條第1項的規定，採購可以洽由其他具有專業能力之機關代辦，但有許多標案是全市性的活動，和教育沒有關聯，卻是學校「代辦」。他指出學校是否有足夠的能力代辦，就已經是個問題；在經費方面，有些是由市政府補助，有些則由學校的預算支應，他強調，預算的編列和經費的支應，是否符合預算法的相關規定，也需要逐一釐清確認。