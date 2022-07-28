新竹棒球場被爆出未驗收就啟用，行政院今天回應，公共工程在取得使用執照後，在完成驗收前先行使用不乏沒有前例。（行政院提供）

新竹棒球場啟用後爭議一籮筐，除場地狀況不佳造成職棒球員受傷，甚至被爆出「還沒有驗收就開打」。對此，行政院發言人羅秉成今天表示，公共工程在取得使用執照、驗收前，經過相關勘驗後先行使用，這樣的案子不乏前例，是看公共工程單位需求來做處理。教育部長潘文忠說，就教育部目前了解，新竹棒球場在驗收過程，不是完全沒有驗收，教育部體育署已經商請棒球領域專家，協助新竹市政府進行相關改善，希望達到讓職業選手有安全比賽的場地。

新竹棒球場施工品質近期備受關注，尤其是該球場被納入中央「前瞻建設計畫」，經費從3.5億元一路飆漲到12億元，甚至「還沒有驗收就開打」。對此，羅秉成表示，相關工程問題新竹市政府很快反映，檢視問題跟及時處理，教育部體育署也有所協助。

潘文忠表示，就教育部的了解，新竹棒球場是在驗收過程，目前在進行一些測試，並非完全沒有驗收，很遺憾職棒球員在比賽過程受傷，這是大家不樂見的。

對於新竹棒球場改善計畫，潘文忠說，體育署特別商請對體育跟棒球運動場館比較熟識的專家小組，到新竹市政府協助盤點及檢視問題，新竹市政府現在已經非常積極籌組改善小組，盤點出如何讓運動選手安全的改善計畫，盡快讓棒球選手能夠在場上安全比賽。

針對新竹棒球場興建部分經費來自「前瞻建設計畫」，羅秉成說，不同預算投入不同標的效益不同，個案處理會更謹慎。至於外界質疑新竹棒球場未驗收就啟用，羅秉成說，公共工程未驗收先使用的做法不乏前例，取得使用執照後，在完全驗收前先使用，就看公共工程單位需求。