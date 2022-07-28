開罵了！張善政痛批陳明通仗勢凌人 籲林智堅出面說明：不要變成教育罪人

國民黨桃園市長參選人張善政一改過去「佛系」發言，28日面對鏡頭重炮批評對手林智堅的論文案已經不只是抄不抄襲的層次，而是政治力干預學術倫理，痛批民進黨政客操弄教育價值，國家會沒有未來，呼籲關心國家發展的人都該站出來譴責，喊話林智堅跟陳明通「出來面對」，正大光明出席審查會，他也深信母校台大會維護聲譽，守住台灣學術尊嚴的最重要灘頭堡，他也佩服余正煌站出來的勇氣，反諷現在是民進黨執政，國民黨怎麼干擾，或許該考慮2024換人執政。

民進黨桃園市長參選人林智堅論文門延燒逾3周，張善政28日難得提高音量指出，林智堅的論文事件已經超過單一論文抄襲不抄襲的層次，如今看到的是政治力干預學術倫理，社會的誠信、價值被破壞，社會的互信也面臨破產。

張善政說，教育是國家百年大計，民進黨政客再繼續操縱教育價值、學術倫理，國家會沒有未來，喊話任何一個關心國家發展的人，都應該站出來講話、譴責，不容許民進黨的政客破壞學術價值、破壞培養下一代子孫的教育體制、破壞社會的誠信原則。

張善政也數度表示，非常佩服調查員余正煌敢於站出來發聲明捍衛學術倫理且參加台大審定會的勇氣，尤其陳明通還是國安局長，對調查局當然有影響力，在民進黨現在這種執政氛圍下，仕途很可能會受到影響，仍願意站出來。他也覺得，要讓正直的公務人員將來可以順順利利發展公務生涯，民眾應該考慮2024年是否要換人執政。

「現在是民進黨的執政耶！國民黨怎麼干擾？」張善政也諷刺民進黨屢屢指控國民黨在干擾，直指林智堅和陳明通如果真的光明磊落，就放心出席台大審定會，不用躲躲藏藏，彷彿心裡面有不能講出來的祕密。

張善政強調，自己是台大校友、也曾在台大任教，非常關心母校，他對台大有信心，期待台大會做出符合台大教授、校友們期待的選擇，維護台大的聲譽，強調台大是國家學術尊嚴最重要的灘頭堡，相信台大會守住。