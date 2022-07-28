去年9月中旬中國大陸以檢出介殼蟲為由，暫停我鳳梨釋迦與蓮霧輸入，為開拓海外市場，農委會除祭出海外拓銷獎勵外，也透過超低溫冷凍的水果進軍其他市場，但冷凍作法遭批是規避防檢疫。農委會坦言，鮮果確實會碰到檢疫問題，但冷凍的目的，是以「食品」方式更快打通其他未開放我釋迦鮮果的市場。

台灣鳳梨釋迦主要產季為每年12月至隔年4月，在去年中國大陸暫停我鳳梨釋迦輸入後，而當水果低溫冷凍後即為食品，也就不會有外銷檢疫問題，農委會因此透過「鮮果」與「冷凍加工」兩項方式推展鳳梨釋迦外銷。

農委會副主委陳駿季坦言，鮮果確實會有防檢疫問題，而且每個國家在輸入他國農產時都需要長時間的風險評估，但風險評估動輒要2-3年，我們不能一直等下去。以鳳梨釋迦為例，是以低溫冷凍方式打通那些還沒開放我們鮮果的國家市場，若順利打通市場，未來冷凍和鮮果外銷都能同步展開。

陳駿季再以日本為例，日本尚未完成對台灣鳳梨釋迦鮮果的風險評估，因此目前還不能輸入，所以我們透過冷凍果方式出口日本，而冷凍釋迦適合做冰淇淋，和鮮果的食用風味完全不同，可以說冷凍和鮮果是相輔相成。

陳駿季說，過去我們很多農產品都是以生鮮銷售為主，生鮮是供應國內市場最好的方式，但隨著貿易自由化，很多國家市場也期待台灣的農糧可以過去，而冷凍食品就是一種方式。另外很多手搖飲業者也一直在嘗試不同水果配方的混搭，以此來帶動整體的價值。