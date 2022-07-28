原住民族是台灣原來的主人，但400年來被不同政權賦予不同的名稱，一直到1984年由推動原住民族權利及正名運動，並在1994年8月1日「原住民」才入憲，原民會即日起辦理「原住民族權利入憲到實踐」，希望讓民眾瞭解原住民族權利運動歷程。

曾參與當年抗爭的原民會主委夷將‧拔路兒及原運抗爭人員今天也化身成導覽人員，夷將表示，1991年時為在台灣的第一次修憲，機會千載難逢，因此發起抗爭，希望把「山胞」正名為「原住民族」，但未獲得國民大會的正面回應，1992年再度發起「爭取憲法原住民族條款」抗爭行動，近千位族人冒雨遊行至陽明山中山樓，但國民大會仍未採納正名的訴求，更差點變成「先住民」或「早住民」。

夷將說，因此改與在野黨合作，希望給執政黨壓力，時任總統的李登輝在1994年4月參與原住民文化會議致詞時以「原住民」代替「山胞」一詞，讓他們為之振奮，因此在當年6月23日發起3000餘人的抗爭，為歷年來原住民族抗爭活動參加人數最多的一次，同年7月1日李登輝總統接見原住民族抗爭代表，承諾支持正名運動，7月28日國民大會經兩輪表決，一票之差驚險過關，歷經10年的抗爭，「山胞」終於正名為「原住民」，8月1日公布憲法增修條文，「原住民」稱呼正式納入憲法。

夷將提及，2016年8月1日總統蔡英文代表政府向原住民族道歉，並推動原住民族歷史正義與轉型正義的工作，並陸續訂定原住民族語言發展法、修正原住民族教育法等，讓原住民的權利陸續被保障。

「原住民族權利入憲到實踐」特展展期自即日起至今年10月16日在行政院新莊聯合辦公大樓北棟1樓展出，展覽內容包括原住民族權利運動的發跡、原住民族運動走上街頭及進入國會殿堂時期，並設置原住民族權利宣言牆。