元大金(2885)旗下元大銀行攜手客戶響應2050年淨零碳排目標，信用卡及行動銀行雙雙通過ISO 14067碳足跡盤查及PAS 2060碳中和第三方驗證，目前為零碳信用卡發卡行，首創零碳APP，元大銀行再度延伸綠色低碳金融應用場景，創新推出「鑽金碳吉-碳帳戶」，客戶可透過元大行動銀行APP檢視每月「減碳成果」，瞭解日常生活中透過電子化交易所節省的碳排量，動動手指就能加入降低碳排行列，邁向減碳新生活的同時，還能為自己「賺金」，享有數位存款、信用卡、基金申購、外幣線上換匯讓分等「減碳優惠」。

為響應環境永續，元大銀行積極推動營運數位化及無紙化交易模式，2021年節能減碳成效顯著，全年度省下1.4億張A4用紙，減碳量約1,178噸，相當於為地球栽植11.79萬棵樹，節省下的紙張堆疊高度約406座台北101大樓，數位營運綠化成長率與2020年相比，大幅提升53％；除大量減少紙張使用外，元大銀行2021年更領先同業，選定營業部及台中分行做為綠電分行，持續穩定朝環境永續方向邁進，預計2023年達成綠電使用占總用電量10％目標。

元大銀行積極拓展數位金融產品服務，提升各數位通路交易數量，以減少營運產生碳排放量，進一步由企業延伸至消費端。元大銀行「鑽金碳吉」網站資料顯示，透過線上辦理數位存款、信用卡、基金申購等常見業務，平均能省下5張用紙，尤其線上申請信用貸款，最高能省下9張用紙。

元大銀行持續關注環境永續，己完成導入ISO四大環境標準系統，催生「全臺首家100％綠電分行」，更積極拓展數位金融產品服務，2022年獲國際標準驗證為零碳信用卡發卡銀行及全國首創零碳APP。並提供綠色行動優惠「鑽金找碳吉、邁向減碳新生活」，包括新戶30天內首次登入行動銀行，送5次免跨行轉帳手續費優惠及每月登入行動銀行，送2次免跨行轉帳手續費等優惠。