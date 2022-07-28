保健食品廠晨暉(1271)榮獲2022年傑出生技產業獎(Taiwan BIO Awards)傑出生技產業金質獎。晨暉生技以高優質乳酸菌及紅麴菌株培養技術，積極投入研發，以紮實臨床實證支持產品功效，產品具有國際水準，因而獲得傑出生技產業金質獎肯定。

晨暉目前為國內領導品牌「娘家」大紅麴及「娘家」益生菌產品的唯一供應商，市占率穩居紅麴及益生菌保健品龍頭，上半年受惠大紅麴及益生菌出貨量穩定營收屢創新高。展望下半年，不僅既有訂單能見度高，公司也預計推出2~3款新品上市，並將同步加強海外市場開發，預期將能更進一步挹注營收與獲利成長。

進一步拓展國內市場，晨暉持續佈局旗下子公司與經銷商合作販售的紅麴複方產品及益生菌產品，目前已超過100個合作據點，未來將持續朝向多元銷售通路推廣，期望創造更多實體據點能帶來人流，並進一步提高消費者對品牌的黏著度與回購率，加速擴大晨暉保健食品市場占有率。

晨暉指出，紅麴發酵物係由紅麴菌株培養製造，有別於傳統人工發酵衍生的品質穩定性問題，為唯一使用獨家自動化固態發酵技術，利用專利發酵製程，使發酵物不含有具風險的成份Monacolin K，同時富含新活性成份Monascin和Ankaflavin，並經實驗證實其同樣擁有調節血脂和血壓、調整血糖以及延緩失智症功效。