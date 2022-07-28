轉攻寬頻服務，中嘉集團2022年營運表現再創佳績，上半年寬頻用戶數較去年同期成長近10％，且寬頻高資費用戶穩健向上成長、占比高達20％，整體用戶每月平均貢獻度（ARPU）更是創下五年以來新高、年成長率達3％，展現集團雄厚實力。

受惠家用寬頻需求直線攀升，中嘉寬頻持續以顧客為導向，積極升級供裝體驗，提供貼心的五星級到府安裝服務，並推出多樣化的產品服務提升品牌競爭力，使用戶對於服務及銷售滿意度高達93％，大獲好評，推升寬頻業務營收屢創新紀錄。同時，亦積極優化家戶聯網體驗，擴大佈建網路建設、升級網路品質，並推行光纖到府服務，聚焦企業商戶寬頻需求，在營運動能持續增溫下，下半年表現將有望穩步向上。

今年上半年受疫情衝擊影響，民眾生活型態再度轉向以居家生活為主軸，促使家用寬頻及數位生活需求持續發酵，中嘉寬頻於6月推動年中慶Mesh快閃優惠案，以穩定網路訊號的Wi-Fi神器Mesh作為主打亮點，滿足大眾對網速及網路品質的需求，加上Speedtest國際級認證-五大都會區寬頻及Wi-Fi下載網速雙料第一的殊榮加乘下，成功吸引用戶目光，創下亮眼銷售成績，除了年中慶銷售目標達成率突破4倍，活動期間銷售動能亦較上月同期大幅成長35％，其中申辦1G速率資費用戶高達近80％，顯示高速、高品質的優惠方案大獲用戶好評與青睞。

中嘉寬頻積極拓展寬頻多元應用服務，今年第二季不僅跨界聯手教育科技領導品牌麥奇數位，將線上課程導入Home＋tv 4k智慧機上盒中，更瞄準居家影音娛樂需求，全面升級「影劇大排檔」促惠方案，加碼新增LINE TV免費看，帶動整體銷售成果同步走高。

展望下半年，中嘉寬頻持續投入提升網路品質，七月起於特定區域試推行「中嘉寬頻光紀元」光纖到府產品，打造更優質的聯網體驗，並且加速布局聯網裝置，推動多元智慧生活服務，如於七月領先業界推出「智慧遙控器」新方案，幫助用戶把既有家電變聰明，接下來也將結合更多IoT產品於Home＋智慧家APP，期望帶動智慧生活產品滲透率每年逐步成長，為集團營收再添薪火。