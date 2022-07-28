基隆嶼濱海步道相關設施更新，利用石頭堆疊、表面加工刻字，融入地景環境。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市政府克服惡劣天候考驗，今年完成基隆嶼濱海步道相關設施更新，導覽指標跳脫傳統，利用石頭堆疊、表面加工刻字、金屬板鏤空圖案，加上QR Code智慧導覽，融入地景環境，現在遊客可以漫步在島上，遠眺基隆及北海岸山海景色。

基隆嶼有「台灣龍珠」美譽，島上濱海步道因年代久遠、老舊損壞亟需整修，市府去年向交通部觀光局爭取經費，進行全線修繕，包含步道、涼亭、指標、護欄、觀景平台等相關設施更新，工程去年11月10日開工，歷經雨季、颱風、風浪大等惡劣天候考驗，於今年7月10日完工開放。

觀銷處長曾姿雯表示，濱海步道設計原則為減量設計、就地取材、保留生態及通用設計，除拓寬步道增加安全性，融合現況地景及石頭蜿蜒前行，並於步道交會節點附近增加遮陽避雨的休憩亭，以及融合地景設計的導覽指標牌面，讓登島遊客耳目一新。

曾姿雯指出，導覽指標牌面是整修後的一大亮點，跳脫傳統指標，利用島上石頭堆疊，表面加工刻字、金屬板鏤空圖案，以及QR Code智慧導覽解說牌文字，並將指標高度降低及大地色彩整體融入地景環境，不僅材質耐久，也更易於維護，讓指標完全融入島上風景。

觀銷處進一步說明，第1類全新導覽解說牌，有3座位於基隆嶼碼頭旁，可透過手機掃描QR Code連結至基隆旅遊網，中、英、日、韓四國語言導覽基隆嶼觀光景點、環境生態、島嶼故事等介紹；第2類是方向標示牌，引導遊客方向及距離；第3類是距離標示牌；第4類為警告標示類，利用鋼線鏤空設計警示圖案。