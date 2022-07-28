肝病是沉默的殺手，衛福部目前提供45到79歲國人一生一次免費B、C肝篩檢，並爭取到特別預算給付C型肝炎口服新藥治療，但根據推算，國內尚有11萬名C肝帶原者不自知。肝病防治學術基金會2019年起和苗栗縣衛生局合作推動「苑裡鎮內區C肝微根除計畫」，並優先選定石鎮里和蕉埔里帶頭示範，宣示達成消除C肝目標。

世界衛生組織（WHO）倡議2030年根除C肝，台灣也不落人後，成立「國家消除C肝辦公室」並宣示將提前在2025年達到根除C肝目標。肝病防治學術基金會執行長楊培銘指出，根據國家消除C肝辦公室估算，約有40萬人需要C肝治療，扣除過去已接受治療的8萬人，如欲達到「8成以上完成治療」的目標，2025年前需治療25萬名C肝病人。

2017年起，衛福部爭取特別預算給付C肝口服新藥治療。楊培銘指出，每100個接受口服新藥治療的C肝患者，高達98人可以治癒，且療程短、副作用少，在肝病防治上發揮很大的效益，也讓病友有很大的治療動機；然而，即便扣除已經用藥的14萬人，距離達標仍有11萬人的缺口，可能是有C肝卻不自知的病人，因此需要仰賴篩檢把他們找出來。

肝基會2019年起與苗栗縣衛生局合作，在高盛行率的苑裡鎮內區（靠山10個里）推動「C肝微根除計畫」，並優先選定石鎮里和蕉埔里，結合醫政和社政資源，鼓勵民眾接受抽血篩檢。根據國家C肝辦公室估算全台368個市區鄉鎮C肝風險潛勢等級，共有5個鄉鎮被列為「7級最高風險潛在區」，苗栗縣苑裡鎮就是其中之一。

「苑裡是我的家鄉，當我知道苑裡是全台5個重災區第一名，我就下定決心要全力以赴，把C肝對鄉親的損害降到最低。」苑裡李綜合醫院董事長李順安感性表示，偏鄉工作同仁經常挨家挨戶向鄉親說明，如果是獨居老人或身障人士，還需要派專車接送。苑裡鎮衛生所主任劉星照也分享，為了讓民眾願意接受篩檢，衛生所同仁用盡行銷手法，打電話、技通知，由於民眾對於新藥物不了解，甚至還被誤認為詐騙。

楊培銘呼籲，距離台灣「2025年根除C肝」目標已進入倒數階段，只剩下最後3年，以目前進度計算，一年至少要有3萬人接受治療，應有更全面之作為，「如果不加快腳步，恐怕很難達標！」