卡娃依！高雄漢來大飯店大手筆與三麗鷗8個人氣明星合作，打造整層樓主題房，包括Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米、雙星仙子、大眼蛙、酷企鵝、蛋黃哥、淘氣猴，每個肖像都有專屬的風格房間，如此陣容龐大主題房近日成為網路熱搜話題。位於26樓的10間主題房居高臨下視野無敵，其中8間擁有得天獨厚的港灣景緻，此時正好可以欣賞到高市府文博會安排在港灣停泊小海豹、企鵝等裝置藝術，引爆卡位熱潮。

高雄漢來大飯店副總經理陳素娟表示，疫情影響大家生活習慣，國旅變成觀光市場主流，此次不畏疫情斥資改造夢幻主題樓層，帶動國旅市場新格局。此次漢來三麗鷗主題房最大亮點就是每個角落都是最佳打卡點，讓每位入住粉絲彷彿沈浸各角色故事。一踏出電梯廳間即有扮演不同角色的8個人氣明星大陣仗迎賓，萌翻的造型讓粉絲爭相搶拍。

房間設計是重頭戲，推開門就開始進入三麗鷗大明星世界，主題造型床頭板是房間靈魂所在，壁面圖騰則是故事延伸，搭配沙發、床頭櫃、床旗都呼應角色系列舖陳，天花板與壁面空間也加裝造型燈飾巧思佈置，另外浴室裝飾也與臥室相呼應，淋浴間玻璃、掛畫都有各大明星的蹤影。

陳素娟指出，10間不同風格的主題房擄獲的不只少女心，也適合情人、閨蜜、與親子家庭等各客層對象。喜歡優雅風格可選擇Hello Kitty「優雅巴黎」與美樂蒂「公主童話」，萌幻派代表首推大眼蛙「自然草原」和淘氣猴與玩伴的「恐龍火山探險」。有個性又富神秘感的酷企鵝「巨星攝影棚」以及酷洛米「哥德蘿莉塔」跳脫三麗鷗傳統粉嫩印象。療癒可愛則直接連想到雙星仙子的「棉花糖森林」和Hello Kitty「海洋水手」，可以看得出來漢來三麗鷗主題房年齡層對象完全不受限。

除了匠心獨具的房間設計，周邊商備品更是精彩可期，加入限定版的角色圖案設計令人愛不釋手。包括客人入住的房卡和房卡套、迎賓卡片，盥洗用品和沐浴用品系列，連洗衣袋也有可愛圖騰的蹤跡，另外礦泉水、咖啡包以及信紙、明信片與文書封套，處處細節可愛，通通可讓房客帶回家珍藏留念。

為了讓入住主題房的客人能享受尊寵禮遇，飯店設置專屬「主題房大使」角色，從訂房確認、交通接送、入住迎賓提供一站式服務。交通接送則是安排20人座中巴從高鐵到飯店定點定時免費接駁服務，另準備迎賓茶點與豐富水果，房間冰箱飲料也完全免費，包含兩瓶新上市Hello Kitty蘋果汁。同時享有海港自助式早餐，以及三溫暖、露天泳池與健身房等設施。