20多歲魏姓女子去年到文華東方酒店的米其林餐廳「雅閣」用餐加外帶，消費2萬7000多元，結帳時卻推稱友人「尿遁」，她藉口2天後再付清，也落跑不付帳，事後她到台北東區夜店消費7700多元也賴帳，搭小黃還跳車拒付335元車資，魏女共賴帳3萬5000多元，台北地檢署28日依詐欺等罪起訴白吃白喝的魏女。

據調查，魏女去年8月19日中午到文華東方酒店的雅閣餐廳消費還外帶共2萬7000多元，結帳時推稱同行的男性友人說去上廁所，結果一去不返，她沒帶錢，請求2天後再來付賬，但事後餐廳也不到她，憤而提告。

檢察官調閱監視器畫面，發現魏女當時確與1名男子一起進入餐廳，因此採信魏說詞，並安排雙方和解，但魏女卻在調解過程中，又於9月1日到台北市夜店Door Shisha消費7700多元，卻稱自己沒帶錢，保證回去結清帳款，但又落跑賴帳。

今年3月18日，魏女從新北市中和住處，搭計程車到北市復興南路附近，車資2335元，她等車子一停妥，就開門跳車離去，運將提告詐欺。

檢方調查時，魏女推稱當時她身體不適，急著要去醫院掛號，不是故意賴帳，之後改口說不記得有搭過這輛計程車。

但檢方依據小黃行車紀錄器拍下魏女在路邊招車畫面，加上她在先前2次在餐廳、夜店白吃白喝，認定她詐欺得利3案，金額3萬5000多元，今一併提起公訴。