元智大學被爆多名教授被檢舉赴中國大學兼職講課，其中兩位學者是中科院出身，副校長林志民還是雄二飛彈研究團隊的重要成員，恐涉洩漏國安機密。對此，教育部長潘文忠今天於行政院會後記者會回應，教育部後續要求元智大學嚴格深入查處，若有結果會做最後判斷處置，並對外界說明。

潘文忠表示，接獲檢舉第一時間有請校方進行了解，因為中國資訊不透明，且常常會採取阻擋的措施，所以請元智大學了解到一個階段後回覆，教育部在發現新的事證後，請校方進一步了解。

潘文忠說，目前正在進行程序，在國內涉及專業研究，各部會都會要求簽切結書；另外《兩岸人民關係條例》還有大專院校教師兼職相關規定中，其實有非常明確的規範，這幾年教育部發現學校和老師不太有深入了解，因此提出來讓教授們了解。

行政院發言人羅秉成補充說明，政府針對敏感科技項目補助，本來就有相關規範要點，相關參與人員有保密義務，並非單一部會議題。

羅秉成強調，台灣面臨境外敵對勢力滲透，擔憂很多重要技術研發被竊取或遭洩密，對經濟、科技發展都會有很重大危害，這次個案雖然已離職，但仍有保密義務，目前會先將事實釐清，才能在法律上做出認定。