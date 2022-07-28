楊姓女子撞見丈夫與林姓女大生在家裡的辦公室共處一室，當時丈夫僅穿著一件內褲，下體還呈現勃起狀態。楊女對此感到痛苦，以林姓女大生侵害其婚姻關係，求償50萬元精神慰撫金。但法官審理後認為以15萬元為適當。

判決書指出，林女明知道楊女的丈夫有家室，於2019年後便經常以進修、討論作業等理由出入楊女的家。林女與楊女的丈夫發展出超越一般的友誼關係，多次同居一室及發生性行為。

楊女因為撞見丈夫與林女共處一事，且只穿一件內褲，下體還勃起。這令楊女感到精神痛苦萬分，狀告林女侵害其配偶權。且楊女因此生病，經醫師診斷患有混合焦慮及憂鬱情緒的適應障礙症、急性壓力反應、適應性失眠症等病症。楊女依民法向林女請求50萬元慰撫金。

林女則主張，她沒有與楊女的丈夫同居，至今自己仍與父母同住。她並不否認與楊女的丈夫發生過性行為，對此事深感悔悟，但因為還在就讀大學，仍需仰賴母親資助生活費用，無法負擔過高的賠償。

法官審理後，認為楊女的丈夫雖坦承與林女交往，也曾經發生過性行為，楊女的丈夫只有回答：「是」，但沒有多做描述，據此難以認定兩人多次同居，且有逾越分際之舉止，楊女對此也無法提出相關證據。法官審理後，認為林女賠償15萬元為適當。可上訴。