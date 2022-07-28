名模姚采穎前男友、名設計師苑汝琦因走私毒品來台遭判處無期徒刑確定，並入監服刑，最高檢察署檢察總長提起非常上訴，最高法院撤銷確定判決發回更審，台灣高等法院更一審依共同運輸第一級毒品罪改判刑15年6月。可上訴。

2010年苑汝琦因3次走私古柯鹼近3公斤來台，獲利30萬元，判處無期徒刑確定，目前服刑中，經非常上訴後，最高法院認為，確定判決及第二審判決就苑男有無在偵查中自白之事實，既有調查職責未盡之情事。

最高法院指出，苑男涉及有無自白犯行之事實認定，為維持他的審級利益，並基於訴訟經濟，將原確定判決關於他第3次運輸販毒犯行部分撤銷，由高院更為審判，以資糾正及救濟。至於他第1次、第2次運輸販毒之犯行，沒有撤銷發回。

高院更一審就苑汝琦第3次眅毒部分，認定他自白犯罪可以減輕其刑，考量他第3次走私的古柯鹼重約1公斤，惡性顯然重大，改判15年6月徒刑。未來判決定讞後，將由檢方聲請重新定執行的刑期。