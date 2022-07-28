中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增2萬3822例本土新冠肺炎個案，境外149例，死亡62例。重症部分，4名幼童完全沒有慢性病史仍成為MIS-C個案，其中一名9歲女童，打過一劑疫苗仍罹患MIS-C合併闌尾炎。另外最年輕死亡個案為一名40多歲女性，從發病到死亡僅3天。

本土個案各縣市分佈部分，仍以新北市最多，新增4168例，其次依序為台中市2940例、台北市2460例、桃園市2385例、高雄市2340例、台南市1898例。

死亡新增62例，最年輕個案為40多歲女性，沒打疫苗，有糖尿病等慢性病，7月22日快篩陽性，隔日被家人發現意識改變，高燒打41度呼吸急促，送往急診時已昏迷休克，經插管及緊急治療後收治加護病房，7月24日急救無效過世，死亡為肺炎併呼吸衰竭及敗血性休克，發病到死亡僅3天。中重症部分新增143例，兒童新增4例MIS-C、1例肺炎。

指揮中心表示，今日新增之23,822例本土病例，為11,056例男性、12,757例女性、9例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(4,168例)，臺中市(2,940例)，臺北市(2,460例)，桃園市(2,385例)，高雄市(2,340例)，臺南市(1,898例)，彰化縣(1,137例)，苗栗縣(712例)，屏東縣(699例)，新竹縣(689例)，雲林縣(592例)，新竹市(580例)，宜蘭縣(536例)，花蓮縣(456例)，基隆市(438例)，南投縣(431例)，嘉義縣(429例)，嘉義市(281例)，臺東縣(276例)，金門縣(200例)，澎湖縣(155例)，連江縣(20例)。

指揮中心指出，今日新增62例本土病例死亡個案，為36例男性、26例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、61例具慢性病史、38例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月18日至7月25日，死亡日期介於6月5日至7月25日。

指揮中心說明，今日新增149例境外移入個案中，為83例男性、66例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自英國(8例)、越南(5例)、泰國(4例)、菲律賓、美國及日本(各3例)、盧森堡、法國、馬來西亞及德國(各2例)、義大利、法羅群島、匈牙利、新加坡、委內瑞拉、中國及阿拉伯聯合大公國(各1例)，另108例感染國家調查中。入境日期介於今年6月28日至7月27日。