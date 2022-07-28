台東地方檢察署在民俗鬼月前，讓14名酒駕社會勞動人27日至台東市殯葬所清洗冰櫃和解剖室。（台東地方檢察署提供／蔡旻妤台東傳真）

台東地方檢察署在民俗鬼月前，讓14名酒駕社會勞動人27日至台東市殯葬所清洗冰櫃和解剖室。（台東地方檢察署提供／蔡旻妤台東傳真）

台東地方檢察署在民俗鬼月前，讓14名酒駕社會勞動人27日至台東市殯葬所清洗冰櫃和解剖室。（台東地方檢察署提供／蔡旻妤台東傳真）

台東酒駕案件高於其他地區，有鑑於此，台東地方檢察署在民俗鬼月前，讓14名酒駕社會勞動人27日至台東市殯葬所清洗冰櫃和解剖室。台東地方檢察署檢察長戴文亮表示，酒駕造成不計其數的憾事，其中社會問題及成本難以估計，期望藉此讓社會勞動人參與另類生命學習服務。

據台東地方檢察署調查，去年度酒駕案件新收件數1169件，占全部新收件數的15.87％，相較於其他地檢署比例更高。戴文亮說明，為讓酒駕者在服務過程中反思酒後駕車可能會發生的後果及憾事，酒駕社會勞動服務學習範圍分為冰櫃、退冰室、大體工作室、入殮室、解剖室內環境清潔維護。

「喝酒不要騎、開車！酒癮要接受治療」戴文亮27日帶領書記官長、政風主任、主任觀護人到場視察，他語重心長向勞動人表示，許多人喝酒後想要外出，而且常是為了想去超商買兩罐繼續喝，也就因為這樣發生意外、被取締酒駕，如果真的覺得不喝不舒服，可能是酒精成癮建議就醫戒除酒癮，地檢署觀護人也會協助引介就醫治療減輕醫療負擔。

戴文亮說，目前台東基督教醫院、衛福部台東醫院、榮總台東分院都可配合作酒癮治療，戒酒癮並不丟臉，也不要不好意思，希望透過服務活動讓酒駕勞動人更警惕，千萬不要再犯， 否則下次可能就要入監服刑。