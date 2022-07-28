《童話・世界》由江宜蓉（左）、張孝全等人主演。（傳影提供）

今年香港國際電影節為鼓勵新秀電影競賽（華語）的「火鳥大獎」，一共有8部電影入圍，而《童話・世界》則是今年唯一入選的台灣電影。《童話・世界》是是新銳導演唐福睿首執導筒之作，他說：「能夠和眾多極為優秀的作品，一起在這個歷史悠久的電影節中競爭，是我和整個團隊的榮幸。《童話・世界》作為臺灣許久未見的法庭類型電影，我非常期待它也能在其他地區取得觀眾的共鳴。」

而這次披著律師袍來角逐男主角的張孝全則說：「很榮幸也很開心《童話・世界》入選香港國際電影節新秀電影競賽，有一陣子沒拍電影了，能夠入圍真的非常開心，謝謝香港國際電影節與評審們。」在電影中有吃重演出的江宜蓉，對於《童話・世界》能夠入圍也難掩開心地說：「謝謝香港國際電影節，很榮幸可以入圍還有和其他華語區的作品一起被看見，是很大的肯定，謝謝。」

香港國際電影節新秀電影競賽（華語）一共有8部華語作品，角逐最佳男演員、最佳女演員、最佳導演、火鳥大獎4個獎項，除了《童話・世界》代表台灣參加競賽之外，另外還有C.B.Yi的《金錢男孩》、邱炯炯的《椒麻會堂》、魏書鈞《永安鎮故事集》、孔大山《宇宙探索編輯部》、久美成列《一個和四個》、雷磊《第二個和第三個媽媽》和何爵天的《正義迴廊》等片。

在影展8月22日及8月26日的兩場放映後，演員張孝全與李康生也將參加線上映後座談，目前預計將於8月底正式頒獎的火鳥大獎，評審團有知名導演陳可辛與陳哲藝和監製身份的耐安3位。電影10月7日上映。