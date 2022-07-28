用實際行動支持漁產！東元餐飲集團懂元旗下四大品牌餐廳，安心食品(MOS摩斯漢堡)、樂雅樂餐廳、京式宮廷盛宴─餡老滿、及美樂食餐飲─日本最大連鎖食堂，品牌團隊精心研發推出各式石斑魚特色料理，將鮮魚食材融合中式、西式、和風料理手法，變幻出驚艷絕倫的各式「石斑饗宴」，滿足消費者的味蕾。

摩斯漢堡支持在地食材，繼2020年研發全球首顆「龍虎石斑珍珠堡」，2021年廣獲好評的「蒲燒石斑珍珠堡」再次席捲全台，摩斯今年積極創新開發，8／1起重磅推出全新風味柚香黑醋「龍虎石斑珍珠堡」，採用肉質豐厚、清甜可口的「龍虎石斑魚」，以手工切片處理，均勻裹上麵漿及特製麵包粉，下鍋油炸成就出金黃酥脆、香氣四溢的鮮嫩魚排。再將魚排疊在口感別緻的米漢堡底上，以青翠生菜與蕃茄粒層層對疊，淋上以多款風味醋、梅子汁、香桔汁和柚子醬熬煮而成的柚香黑醋醬，初嚐熱騰騰的米漢堡，飯香襲人、齒頰留香，酸甜柑橘香與石斑魚片完美結合。

超人氣日式樂雅樂餐廳於即日起至9／11止，祭出「龍虎石斑干貝紙鍋套餐」原價545元，優惠價429元。「龍虎石斑干貝紙鍋」嚴選在地富含膠質的「龍虎石斑魚」與鮮嫩Q彈的北海道大干貝入料，採用經典紙包魚料理手法，完美保留海鮮精華與甘美湯汁，魚肉扎實、入口彈牙，與干貝在齒頰間碰撞出美味火花，配上清爽不膩口的海鮮湯汁，正適合炎熱夏日享用。「龍虎石斑干貝紙鍋」搭配套餐另附湯品、麵包或白飯，超值雙重享受、一次滿足，是喜愛海味老饕的最愛。

樂雅樂於活動期間內同步推出「點『石』成金滿額禮」活動，凡消費「龍虎石斑干貝紙鍋套餐」即贈「東元餐飲集團加菜金乙份」，價值280元，內含樂雅樂餐廳、輕食可頌專門店「蜜可頌」、土耳其道地料理「MADO」及樂利餐廳共四個品牌的現金抵用券，限量3000份，數量有限，送完為止。

以京式宮廷盛宴聞名的餡老滿推出中式菜餚「酸菜石斑」與「麒麟石斑」。源自重慶的經典川菜「酸菜石斑」售價1680元，以整尾石斑魚入菜，主廚精心炮製的酸辣香濃經典湯底更是整道料理的精隨，先以油炒香多種泡椒、辣椒、辛香料，再加入魚頭、魚骨、在地客家酸菜、與鮮奶燉煮，直至湯汁呈乳白色湯頭。主廚將漬入味的石斑魚片放入香濃高湯快速汆燙，保留滑嫩口感，上桌前灑上辣椒與蒜頭，並油淋進行二次爆香，畫龍點睛，美味佳餚香辣四益、爽口開胃，魚片入口鮮滑，深受食客的喜愛。「酸菜石斑」於餡老滿南港店、吉林店、文心店限量販售，

「麒麟石斑」是知名經典粵菜，「麒麟」是指用香菇、金華火腿、綠竹筍、薑片等食材，以梅花間竹的方式夾著石斑魚肉進行蒸煮，外型美觀，魚肉鮮美，湯汁濃厚，魚肉入口鮮而不腥，為宴客必備之豪華佳餚。「麒麟石斑」為客製化桌菜限定限店商品，不單售，詳情請洽餡老滿南港旗艦店02-2789-3423。

除了將經典石斑魚菜餚端上桌，即日起美樂食餐飲來自日本最大連鎖食堂，也針對現代年輕人的飲食喜好推出「酥炸龍虎石斑魚」，原價115元，優惠價99元。有別於傳統清蒸的烹飪方式，「酥炸龍虎石斑魚」挑選在地新鮮龍虎石斑魚厚切油炸，每一口都吃得到香Q有勁的魚皮與細緻紮實的魚肉，相當推薦消費者品嚐酥炸原味，再搭配檸檬汁或海鮮炸物絕配塔塔醬，享受檸檬清香帶來的爽口風味及炸物靈魂沾醬創造的味覺饗宴，快邀三五好友一同品味。