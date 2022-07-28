總統府提供

副總統賴清德今天接見日本議員訪團表示，臺灣一定會堅守民主自由的憲政體制，也會致力於維護印太和平穩定的現狀，不會挑釁中國。中國善用的是威脅利誘，日本跟臺灣的合作應該是全方面的，包括國防國安等方面的合作，才有辦法避免中國的威脅跟侵略。

「思考日本安全保障議員之會」訪台團包括日本眾議院眾議員石破茂、浜田靖一、長島昭久、日本參議院參議員清水貴之等人，今天由「日本台灣交流協會」台北事務所代表泉裕泰、外交部次長田中光及「台灣日本關係協會」祕書長周學佑陪同，赴總統府拜會副總統賴清德。

賴清德表示，他期待透過此次訪問，未來對於臺日兩國在安全保障上能有更密切的合作。他再次代表臺灣人民對前首相安倍晉三不幸遇難表達哀悼之意，並感謝「日本台灣交流協會」的安排，分別在臺北及高雄，設立了讓臺灣民眾前往弔祭的場合，在一周內約有1萬5000人前往弔祭。

他說，臺灣民眾對安倍的遇難，內心感到非常難過，也有很多臺灣民眾把安倍當作自己的臺灣親友。他同時感謝日本政府，在臺灣新冠疫情最嚴峻的時候，贈送數百萬劑的疫苗，讓臺灣順利地度過難關，「臺灣人民對日本政府跟所有國會議員給予的援手充滿感激」。

賴清德指出，一個國家的發展有多個面向值得重視，但安全應該放在第一位。他對於訪團籌組「思考日本安全保障議員之會」的前瞻遠見表示敬意，也對大家致力於臺日兩國區域安全的努力，表達由衷謝忱。

他說，日本跟臺灣的國家安全，都面臨一個相同來源的威脅，就是共產中國企圖用武力，改變民主社會以規則為原則的民主秩序。在這種狀況之下，日本跟臺灣應該要加強合作，避免被分化、被各個擊破。

賴清德強調，臺灣在蔡英文總統引導之下，一定會堅守民主自由的憲政體制，也會致力於維護印太和平穩定的現狀，不會挑釁中國。蔡總統當選之後，第一任的兩岸政策包括4個原則，就是臺灣對中國的善意不變、承諾不變、不會在壓力下屈服，也不會走回對抗的老路。

他認為，中國善用的是威脅利誘，會以廣大市場的經濟利益，去引誘其他國家支持；或者是用經濟利益來分化臺灣、日本或其他國家本身的力量。中國也會針對各國重要人士給予個別利益，來引誘他們；中國更是會用假消息，去分化想要影響的國家社會。

在這種狀況之下，賴清德強調，日本跟臺灣的合作應該是全方面的，包括國防國安、經濟發展、社會交流等方面的合作，我們才有辦法避免中國的威脅跟侵略。