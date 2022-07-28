為吸引消費者夏季吃火鍋，立足市場25年、被稱為「國民火鍋」錢都日式涮涮鍋，除導入二代店店型，並攜手聯發國際集團旗下南洋料理品牌「MAMAK檔星馬料理」合作，由MAMAK檔提供店內招牌咖哩叻沙湯頭給錢都，錢都於8/1日起於43家門市推出叻沙海鮮鍋、叻沙培根豬肉鍋以及叻沙培根牛肉鍋三款南洋火鍋，預估合作檔期可帶動業績成長1-2成，創連鎖火鍋市場「同業結盟」先例。

除提供南洋火鍋，錢都日式涮涮鍋自助吧區也供應新創「柴燒烏龍奶茶」，標榜入口有柴燒烏龍茶葉焙火香氣，期能以新創開胃湯頭與特色飲品在炎炎夏季帶給顧客不一樣的用餐體驗，並推升業績成長。

開業25年並以昆布柴魚高湯為顧客記憶點的錢都日式涮涮鍋，今年7月已連續開出2家直營店二代店。二代店店型強調明亮寬敞，希望在裝潢上帶給顧客舒適及便利。錢都涮涮鍋表示，與MAMAK檔合作推出南洋口味火鍋，錢都可藉此除強化商品競爭力，MAMAK檔則可以開闢新通路，雙方並可「互相導客」、分享彼此客源。

MAMAK檔的咖哩叻沙湯頭是店內招牌，標榜食譜配方來自馬來西亞的皇室御廚第三代傳人，製程承襲古使用南薑、香茅、石栗、茴香等多樣辛香料調配，混和檳城直送來台的咖哩醬，熬煮成充滿香料香氣的咖哩湯底並加入香濃椰奶提味，在微辣的叻沙湯頭中帶有清甜奶香。

錢都日式涮涮鍋則是採用咖哩叻沙濃郁的湯頭推出叻沙海鮮鍋、叻沙培根豬肉鍋以及叻沙培根牛肉鍋三款套餐。