民進黨桃園市長參選人林智堅今（28）日在臉書分享，已是中年大叔的他，常回想起青春時代，喜歡騎車兜風，到六福村、石門水庫，那時對於自己生活的家鄉雖然有期待，但不知道該怎麼說出來，因此他希望，如果有這機會，可以在桃園創造機會也創造幸福。

「年輕人是桃園的未來。」林智堅表示，年輕人對於桃園的想像，超越了他的觀察，他們想要更多熱音、熱舞空間，有夜間的球場甚至是極限公園，如果加上便捷的大眾運輸工具，讓這座城市更好玩，那大家會更願意留下來。

林智堅談到，年輕時候的自己和朋友們，對於青春有點徬徨、懞懂，不知道該怎麼說出對家鄉的期待，而如今位於桃園八德區的財團法人基督教更生團契桃園市私立少年之家，在執行長張進益牧師的引導下，照顧超過200多位孩子與青少年，給予更多機會讓大家更有自信，也對於家鄉更有認同感。

正因如此，林智堅期待，如果有這機會，也希望自己和張牧師一樣，在城市裡創造機會也創造幸福。