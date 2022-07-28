8月1日原住民族日，當天穿原民服裝搭高捷與輕軌免費搭乘。（高雄市政府原住民事務委員會提供／高雄洪靖宜傳真）

響應8月1日原住民族日，高雄捷運公司推出「原住民族日穿族服，免費搭高雄捷運及輕軌活動」，只要於8月1日當天穿著原民傳統服飾的民眾，可享不限里程、不限次數，免費搭乘高雄捷運及輕軌優惠，服裝只要上、下半身擇一即可。

為了協助推廣原住民文化，響應8月1日原住民族日，高捷公司、高雄市政府原住民事務委員會、高雄市政府交通局、高雄市政府捷運工程局舉辦「原住民族日穿族服，免費搭高雄捷運及輕軌活動」，只要於8月1日當日穿著原民傳統服飾，可享不限里程、不限次數免費搭乘高雄捷運及輕軌優惠。

高捷公司表示，捷運生活化為高捷公司營運目標之一，生活化其中重點工作即為融合節慶文化或風情，希望透過活動，除塑造高捷在地特色外也協助推廣原住民文化，讓更多民眾感受及認識原民文化之美，而服裝認定標準，只要穿著上、下半身之原住民族裝擇一者即可。

此外，除8月1日原住民族日活動外，8月份起高捷公司特色主題活動接力登場，8月6至8月7日在高雄市青少年運動園區籃球場舉辦「全家海神高捷盃三對三鬥牛賽」、8月12至8月14日高雄展覽館的「台灣文博會展覽-高捷品牌文創＆ IP授權展區」、8月20日「蜜柑站長橋頭糖廠見面會」、8月27日美麗島登場「Game之王者夏日擂台賽＆二手市集」與8月28日「虛擬角色演唱會＆二手市集」等主題活動。