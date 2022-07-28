【愛傳媒特約記者陳冠宇報導】進入夏季七月，接連幾天，大台北地區都是35度以上的高溫，不只人類覺得受不了，就連動物也受不了，在新北市板橋區的萬坪公園就出現了動物集團躲太陽的奇景。

這幾天太陽太大，有機車騎士停紅綠燈時刻意停在樹蔭底下，稍微躲一下太陽，但也可能引起交通違規被檢舉開罰單的爭議。

相較於人類想要躲太陽，動物也是，有民眾在7月28日星期四中午，發現位於新北市板橋區萬坪公園，居然出現了大量鴿子聚集在一起的奇景。仔細一看才發現，這一大群鴿子聚集，原來都是在躲太陽，大家不約而同一起選擇這一塊有樹蔭的地方。

由於鴿子群聚的地點，剛好是通往板橋捷運站的道路，讓很多民眾都難以前進，還有人拿出手機拍下難得的畫面。

可能是太陽太熱了，鴿子不想移動；也可能是新北市板橋區的民眾都很友善，讓鴿子不覺得有威脅，民眾經過時，鴿子還是維持原本的聚集狀況，非常有趣。