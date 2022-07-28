民進黨網路實境節目《一碗麵的時間》今播出新竹市長參選人沈慧虹上菜；由於她的名字連提名她的蔡英文總統都叫錯，沈表示，市民不是不知道沈慧虹是誰，而是名字跟人沒有嫁接起來，相信自己就是那位對的人。

民進黨全新網路節目《一碗麵的時間》，今邀請廚藝了得的新竹市長候選人沈慧虹「虹姊上菜」，她不只在廚房裡臨危不亂，傳授媽媽手藝與新竹「炒米粉加麵」的特色吃法，更分享自己曾啟動「200天日行萬步計畫」，視察步道兼瘦身，已經瘦下20公斤，「不認識我的人會以為我去整形」！

民進黨發言人也是《一碗麵的時間》黃彩玲與沈慧虹是多年好友，兩人曾在一趟出國考察行程中，意外成為「室友」，黃彩玲回憶，「虹姊就是毫無架子的鄰家大姊，彷彿有恆溫機制，永遠給人36度半最舒適的感覺」。沈慧虹說，從小父母忙於工作，身為長女的她得扛家務照顧弟弟們，造就她習慣挺身而出的性格，如今看到新竹市民充滿期待的託付眼神，「那一刻我心裡沸騰」。

沈慧虹認為「安居樂業」就是幸福，她喜歡在下班後，在這座被譽為「全台最幸福的城市」，買些喜歡的菜回家料理；而留心新竹市政的她，也提到曾啟動「200日不間斷日行萬步計畫」，關心步道與腳踏車道的進度，還意外受了一大圈。

她說，7年前接下新竹市副市長的第一任務，便是解決新竹卡關30年的「公道三」，協調78戶住戶的搬遷問題，當時拜訪中難免遇到「被請出門吹風」，但她不放棄終感動市民，「我要想辦法把米粉炒出來，如果每個人都只會點菜不會煮菜，哪誰來煮菜？當然是有能力的人來煮菜」，她用專業把問號變成驚嘆號。

沈慧虹一邊分享一邊回憶，而手中炒米粉炒麵的動作卻不曾停下，她說，進到熟悉的廚房、煮熟悉的料理，就如同治理新竹這座古城，「因為有經驗所以不需練習，下來就可以做」。