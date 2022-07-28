台東縣綠島鄉石朗保護區珊瑚礁遭破壞。（怪獸潛水提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣綠島鄉石朗保護區珊瑚礁遭破壞。（怪獸潛水提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣綠島鄉潛水勝地石朗保護區， 最近連續發生工程船錨鍊破壞珊瑚礁事件，潛水業者痛心的形容有如生物屠宰場。台東縣政府日前依漁業法向施工業者開罰3萬，並要求停工，這次廠商未經許可再犯，將處15萬元最重罰鍰。

綠島南寮漁港正在進行風災後修建施工，卻接連傳出廠商施工的平台船下錨下在石朗珊瑚礁區，因沒有妥善固定，也沒有專家進行水下生態評估，鋼鐵做的錨和纜繩就在水底刮壞珊瑚礁。

主管機關台東縣府農業處在7月中開罰3萬，並要求廠商要在8月4日與鄉公所和潛水業協調後，才能繼續進行工程。未料廠商為趕落後進度，又私自偷跑施工，且對珊瑚的破壞加劇，範圍比上次更大，讓綠島民眾氣炸！

不久前綠島摩艾石像岩才被斷頭，現在更傳出災害又擴大，有潛水教練26日發現大約4個籃球場大的珊瑚礁區又被船錨刮花，部分整顆斷裂。

潛水業者俞明宏心痛表示，珊瑚礁要百年千年才有可能形成，這樣的破壞不是用賠償金錢就可以解決，況且縣府上次才罰廠商3萬元，根本對廠商不痛不癢，綠島民眾呼籲縣府和廠商，工程固然要做，但是水下的生態也要同時兼顧。

縣府農業處長許家豪說，這次廠商未經許可再犯，顯然罔顧上次處分，縣府會將依規定核處15萬元最重罰鍰，同時依據工程契約未經核准逕自施工條款究責。此外，農業處已排定8月4日在綠島辦理說明會，邀請鄉公所、在地潛水業者及居民、文史及生態工作者參加，提出相關檢討措施和解決方案，並要求該廠商負起生態復育的責任。