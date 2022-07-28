中和碧湖社區志工手工烘焙的蛋捲聞名，蛋捲班義賣所得拿來挹注老人共餐，形成善的循環，疫情期間，共餐雖暫停，但志工轉成送防疫便當，外加一條蛋捲，讓長輩吃了超開心，社區最近又新推出「牛埔咖啡」，不僅鄰近夫婦長輩愛來享用，也成為年輕朋友的新打卡點

碧湖社區執行長邱尾玟表示，社區手工蛋捲班由志工吳文彩領隊，專業培訓婦女，從選蛋、打蛋、攪拌、烘焙，到包裝完成，一氣呵成，香氣四溢，連鄰近都聞得到。

碧湖社區理事長蔡新發表示，碧湖蛋捲打出名氣後，社區4月又推出咖啡班，並以當地舊地名牛埔為名，配合古色古香的紅瓦厝，目前咖啡班由志工吳麗華擔任班長，主要成員有邱淑霞、趙松彩、顏香蘭等人，每周二、四營運，搭配簡餐，成為附近夫妻檔約會的新場所。

衛福部選拔金卓越社區的考察委員黃肇新、吳慧卿、鄭淑芬一行，由專委黃淑惠帶領訪視。吳慧卿、鄭淑芬兩位委員表示，許多社區藉由社區營造和創生，都會推出自己的特色小產業，碧湖有古厝綠園應景，加上當地的人文故事，可以讓咖啡配蛋捲更加有亮點，不僅服務在地社區，也可培育達人或單親婦女二度就業。

社會局長張錦麗表示，感謝議員陳錦錠和賢清文教基金會無償提供古厝場地，在新北市社區培力育成中心主任黃珮玲長期的培力指導下，邱尾玟帶領一群志工整修古厝，為了拉水電，還去參加女性水電工配線、配管，並考取證照，回社區培訓其他婦女，期許碧湖社區也能獲選金卓越社區獎。