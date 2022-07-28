沛小嵐（右）透露開拍第一場戲就感覺身體不適。（和展影視提供）

麥語彤（左）因入戲太深感覺全身不對勁。（和展影視提供）

本週五（29日）適逢農曆七月鬼門開，高點綜合台《震震有詞》特別邀請資深媒體人胡孝誠、民俗專家謝沅瑾、宮廟達人牛腿、演員沛小嵐、麥語彤，分享農曆鬼月相關話題，沛小嵐透露在拍攝鬼片《民雄鬼屋》時，因為過度入戲導致夢到楊謹華2次，同片演出的麥語彤則是夢到淋著血的小嬰兒。

謝震武律師詢問沛小嵐拍攝《民雄鬼屋》時會不會感到害怕？沛小嵐表示，「開拍第一天的第一個鏡頭好像就遇到了，那場戲先拍拜神明再拜桌子底下，還沒拍完就嘔吐了，腳也不太能行動。」收工返家後，她連續兩天夢到片中飾演她女兒的楊謹華坐在眼前，而且神情冷漠地看著她，「我一開始以為是日有所思夜有所夢，但到了第二天又夢到，趕緊唸神明的佛號。」之後沛小嵐身上帶了2個護身符，直到電影順利拍完。

電影中飾演沛小嵐孫女的麥語彤也碰到靈異事件，她說：「在收工返家睡覺時，一翻身看到一個小嬰兒淋了很多血還邊哭邊叫，我想要大叫但發不出聲音，直到嬰兒消失了，我趕緊坐起來開燈，媽媽用網路上看來的方法，拿鹽水幫我擦身體，之後還遇到第二次一樣的狀況。」麥語彤找了道長幫忙，幸好道長說她沒有煞到，可能是精神上還沒完全下戲導致，之後只要一收工工作人員便會對著她說：「收工囉！」提醒她已經下戲要放鬆。

聊到民雄鬼屋，資深媒體人胡孝誠分享嘉義彌陀路上的20層大樓鬼屋，據當地民眾說這裡比民雄鬼屋還恐怖，「每到農曆七月前夕，這棟大樓就有人要跳樓，當地居民都說這是七月的魔咒在抓交替。」早在民國103年，大學生就在論壇上發表親身經歷，「起初因為租金便宜而租下，但入住後發現門口畫上兩道符咒、廚房的牆壁滲出血跡的液體還散發出惡臭、天花板很像被掀開來。」更恐怖的是，大學生在洗澡時耳邊出現女生耳語讓他深感不對勁，找了師父求救，師父表示，有個女生抱著小嬰兒惡狠狠的盯著這大學生，便勸他馬上收東西搬家。

農曆七月總有許多禁忌，民俗專家謝沅瑾老師提醒不要夜遊，若真的想挑戰就千萬不要叫出名字，胡孝誠聽到夜遊便附和分享親身經歷，他說：「之前夜騎從碧潭往景美路上，在一棵大榕樹下看到一位阿伯，站在那邊看著他， 繼續往前騎到了景美又看到同一個阿伯，讓我不小心噴出『見到鬼！』」胡孝誠說，他當天騎車完後返家覺得不對勁，整個人很像垮掉足足睡了48小時，把朋友送的泰國佛牌戴在脖子上才逐漸好轉。