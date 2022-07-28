全球經濟復甦速度放緩，花旗銀今舉行3Q投資展望記者會，預估2022年全球經濟成長率將從上一季預估的4.1%調降至3.0%；美國經濟成長率則從4.0%下調至2.3%；台灣部分則從3.8%下修至3.4%。儘管經濟衰退風險增加，花旗(台灣)銀行財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞表示，目前花旗集團18項熊市指標中，全球經濟僅有6項示警，投資人審慎面對市場風險，無須過度悲觀。展望下半年，花旗集團仍維持股優於債的主軸，相對看好美國、中國等市場，例如必需性消費產業、醫療保健類股以及高股息成長股。

在債市部分，全球債券創下1990年以來最大跌幅，價格走跌同時收益率也隨之上升，對追求固定收益的投資人吸引力增加，中長期美國公債以及美國投資等級債券投資價值浮現，可以考慮適度布局。

第三季的投資重心將從價格投資轉往價值投資，曾慶瑞建議投資人掌握PRICE五大面向，穩健累積資產。

1.Pace: 市場變動加速，屢屢刷新紀錄。過去兩年受到疫情影響，全球央行採取寬鬆政策，釋放出近六兆美元的資金，資金盛宴推升全球股市飆漲，隨著通膨升溫，2022年全球央行展開史上最大規模的量化緊縮，有1.5兆美元的財務支持已經消失。過去半年，股市S&P 500指數從高點下修23%，MSCI中國指數更是下跌了54%。美國六月CPI年增率達9.1%刷新過去40年的紀錄，十年期公債實質利率由負轉正，今年以來全球金融市場變化迅速，投資人必須謹慎看待下半年。

2.Rebalance: 隨時檢視投資組合，進行資產配置再平衡。今年上半年市場出現股債雙殺的罕見局面，美國科技富豪身價蒸發近千億美元，緊抱「現金為王」守則能夠持盈保泰嗎?歷史資料顯示，過去十年，持有多元資產的投資人年報酬率為4.8%，若持有現金則年化報酬率僅為0.6%。同一個資產類別也會出現漲跌互見的情況。與科技、能源股相比，近期核心消費等防禦類股表現相對抗跌，而同樣是非投資等級債券，BB等級的信用利差緩步成長，CCC等級則創下2020年8月高點。除了做好資產配置，花旗提醒投資人應該要隨時檢視投資組合，若因金融資產價格劇烈變動導致資產配置比例失衡，應透過再平衡的方式及時調整。

3.Inflation: 第三季通膨可望見頂，但物價不易快速下跌。通膨正快速侵蝕現金的價值，若以每年5%通貨膨脹率為例，100美金在30年後只有30美金的購買力。花旗集團認為，通貨膨脹率將在今年第三季到達頂點，但物價卻無法快速反映，主要原因在於全球關注淨零碳排，無形中提升生產成本；地緣政治的衝擊也讓企業的營運考量由效率性轉為可靠性。此外，美中貿易戰也使得各國貿易成本變高，可預見短期內，投資人將深受高物價所苦。全球通膨來勢洶洶，只有中國將通膨維持在低檔區，中國央行更反其道而行，五月份時調降五年期中國貸款市場報價利率(LPR)，為市場注入活水。隨著疫情逐漸獲得控制，零售銷售、餐飲消費回籠，信貸動能回升，中國股市有望從谷底翻身。

4.Consumption: 美國消費者信心不足， 美國經濟前景堪憂。消費者支出佔美國經濟活動近70%，其中民間消費更是美國經濟成長的主要驅動力。2000年至2021年以來，美國零售銷售平均金額年增率為4.15%，疫情暫緩之後美國出現報復性消費，今年年初以來超額消費已達4,300億美元。美國通膨年增率屢創新高的同時，美國消費者信心則創下歷史新低，儲蓄率持續下滑，金融債務的償債支付金額占個人可支配所得，也創下超過10%的驚人成長。缺乏消費力道支持，美國經濟前景黯淡。

5.Earning: 企業獲利下滑， 股息增長股仍相對穩健。隨著利率上升，企業融資成本增加，獲利能力下降，花旗集團預估2023年全球企業每股盈餘的成長將趨於平緩，以S&P 500指數的成分股為例，2022年企業EPS的年增率預估於5.5%，2023年則年成長率則為-2.5%。然而，過去半年在股市下行的情況下，S&P 500優值高股息指數修正幅度仍小於S&P500指數，顯示在股市巨幅波動的時刻，股息增長股表現仍相對穩健。