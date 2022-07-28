疫情指揮中心今公布62例死亡案例、143例中重症，醫療應變組副組長羅一鈞表示，死亡最年輕個案為40多歲女性，沒打疫苗，有糖尿病等慢性病，7月22日快篩陽性，隔日被家人發現意識改變，高燒打41度呼吸急促，送往急診時已昏迷休克，經插管及緊急治療後收治加護病房，7月24日急救無效過世，死亡為肺炎併呼吸衰竭及敗血性休克，發病到死亡僅3天。

中重症部分新增143例，兒童新增4例MIS-C、1例肺炎。MIS-C部分，最小個案為2歲女童，無慢性病史，7月3日確診，7月23日起發燒嘔吐腹瀉腹痛食慾下降，7月25日至急診，診斷為急性腸胃炎及MIS-C，收治住院，目前一半病房住院中

其餘三名分別為3歲男童、5歲女童、9歲女童，均無慢性病使，其中9歲女童6月17確診，7月17日起腹痛發燒腹瀉嘔吐，7月22日前往急診，血壓偏低，疑似MIS-C，腹部電腦斷層發現有急性闌尾炎，收治加護病房使用免疫球蛋白類固醇跟抗生素，6月1日有打過一劑疫苗，目前仍在加護病房中，病況穩定，為MIS-C合併闌尾炎，不過不是國內首例。

另外還有一名肺炎個案為，12歲女童有先天性神經肌肉疾病（罕病），長期在家使用正壓呼吸器，7月22日發燒喉嚨痛咳嗽有痰，快篩陽，當天至急診X光顯示肺炎，住加護病房使用呼吸器，使用瑞德西韋藥物治療，目前仍在加護病房治療中，病況穩定。6月2日打過一劑疫苗

指揮中心表示，目前國內12歲以下兒童重症累計128例、其中MIS-C 62 、肺炎20，死亡25例。

對於兒童MIS-C 個案越來越多，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，這反映本土六月初疫情高峰時，間隔一個月後，就陸續會有MIS-C個案，而目前中南部個案比較多，也是反應疫情後續發展。因此他建議，下一波BA.5大約八月中、下旬再起，呼籲家長於目前疫情平穩時盡快帶孩子接種疫苗，減緩疫情威脅。