東安古橋通車也吸引大批民眾前來搶鮮試走。（邱立雅攝）

東安古橋通車典禮邀請在地人瑞體驗通車後的全新路面鋪面。（邱立雅攝）

延宕多時終於通車的關西鎮的東安古橋，歷經近1年的護欄修復工程，28日舉辦通車典禮暨裝置意象揭幕，公所邀請鎮上兩名百歲人瑞前來搶先體驗完工後道路。東安古橋建於1933年，因護欄年久失修而辦理修復工程，但整修時間超過預期，引起地方民怨四起，公所解釋護欄其橋面修復工法較為困難，但仍趕在農曆7月前通車，盼帶給民眾便利的通行空間。

東安古橋為縣定古蹟，興建於西元1933年，距今已有將近90年的歷史，五拱石砌是東安古橋的建築特色。文化局長李安妤指出，在修復工程期間，必須要符合古蹟的規範，因而較為耗時費工，完成後期望未來持續在東安古橋辦理文化藝術活動，為關西鎮注入更多人文氣息並帶動觀光。

此次修復工程時間超出預定時程，引起地方民怨四起，關西鎮長劉德樑表示，東安古橋護欄修復經費早在前鎮長時代已經編列，卻因種種因素而未能施工，鎮公所以390萬餘元的經費，自去年開始修復工程，原本工期預計8個月，護欄形式原先計畫與上游一側相仿，不過在地的文史工作者則提出不同建議，應以原古橋護欄樣式為主，加上原先護欄高度不足又再增高，期間也歷經拆除後又重建，導致工期多延長2、3個月。

劉德樑表示，為了要符合古蹟規範、流程，修復護欄比蓋新橋還要繁瑣。由於東安古橋也是交通要道，施工期間暫時單側雙向通車，造成居民不便，因此也在前一日完成驗收，趕在農曆7月前舉辦通車典禮，而後續仍有部分補強，也將待合格後辦理決算。

與東安古橋護欄工程修復通車典禮同日舉辦的還有裝置意象「薪火相傳．繼往開來」，由天仁天福集團所捐贈，安放於牛欄河道，以父子牛車石像為造型，蘊含薪火相傳等概念。典禮上也邀請鎮內百歲公羅阿偉、百歲婆蔡柑妹試走恢復通車的東安古橋，見證煥然一新的橋面道路。