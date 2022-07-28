宜蘭分署李佾城主任（右）及愛心服務協會創會理事蔡碧雲及天使心執行長陳秋楦等人，27日前往社團法人宜蘭縣自閉症協會（左為理事長游妙香）捐贈物資。（宜蘭分署提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

27日自閉症協會安排學員們律動表演，展現活潑的一面，並歡迎大家的到來。（宜蘭分署提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

受到疫情影響，許多社福機構團體都面臨募款籌資不易，經營困難的處境，法務部行政執行署宜蘭分署結合桃園市雲之衣裳愛心服務協會、天使心等民間公益團體募集防疫物資，27日由宜蘭分署秘書室主任李佾城及公益團體載運物資，前往壯圍鄉社團法人宜蘭縣自閉症協會進行捐贈，希望藉由此活動能號召更多社會有力人士參與，讓弱勢社福團體能獲得更多協助。

近來有部韓劇備受討論，戲中女主角是位患有自閉症的律師，劇情以溫馨、獨特方式鋪陳、擄獲人心，而現實中被稱為「星兒」的自閉症孩童，宜蘭分署期盼大家看完該劇後有共鳴，能有更多包容理解的心來瞭解自閉兒；加上許多社福機構團體原本募款就不容易，在疫情衝擊下，距離捐款金額目標更是遙遙無期。

因此，宜蘭分署成立的愛心社，特別安排結合桃園市雲之衣裳愛心服務協會、天使心等民間公益團體，募集防疫物資口罩2000片、空氣清淨機、紫外線消毒燈、手指型血氧機及消毒噴霧機等13項防疫及小型家電等物資。

由宜蘭分署李佾城主任及愛心服務協會創會理事蔡碧雲及天使心執行長陳秋楦等人，27日前往社團法人宜蘭縣自閉症協會捐贈物資，希望藉由此活動可號召更多社會有力人士的參與，讓弱勢社福團體能獲得更多協助，度過疫情衝擊下的瓶頸。

自閉症協會理事長游妙香表示，協會理念是以幫助自閉症孩童經由復健、醫療、教育以增進人際關係，促進適當的溝通能力發展，具備社會化生活能力為宗旨，對於宜蘭分署、愛心服務協會及天使心，不辭路途遙遠送來物資與愛心，讓協會得到實質幫助，感到暖心。

李佾城表示，宜蘭分署除執行業務、伸張公權力外，也對弱勢者伸出援手、化解民怨，未來將持續舉辦、參與各項社會公益活動，將關懷與愛心送到社會需要幫助的角落，進而轉化成為社會安定的力量。