猴痘疫情蔓延全球，我國目前累計2例境外移入個案。疾病管制署發言人莊人祥今表示，我國採購猴痘口服抗病毒藥物已於昨天傍晚抵台，共504人份，效期至2028年5月；由於多數猴痘患者不需要特殊治療，該藥物主要提供重症及免疫低下患者使用，因此採購份數較少，未來如有需要將持續採購。至於第三代天花疫苗何時到貨？莊人祥表示「快接近了」，簽約事項已在最後階段。

疾病管制署今(28)日表示，我國向國外採購之猴痘口服抗病毒藥物tecovirimat，已於昨(27)日晚間運抵臺灣，將於完成通關及驗收程序後配撥該署各區管制中心。該藥物將由醫師評估治療效益與風險，充分告知病患並獲得同意後提出申請，經審核通過後提供重症及免疫低下確診個案使用。

猴痘口服抗病毒藥昨晚抵台。（圖／指揮中心提供）

疾管署指出，依據世界衛生組織(WHO)及歐洲疾病管制中心(ECDC)等單位之建議，大多數猴痘患者不需要特殊治療，以輸液治療與維持營養等支持性療法為主，以減輕症狀和併發症。口服抗病毒藥物tecovirimat建議使用於猴痘確診且病情嚴重之病患或免疫低下者。

疾管署說明，tecovirimat經歐洲藥品管理局(EMA)核准使用於治療正痘病毒屬之天花、猴痘及牛痘；美國食品藥物管理局(FDA)核准使用於治療天花，美國疾病管制與預防中心(CDC)專案核可使用於治療因猴痘病毒感染惡化為重症或有重症危險因子之高風險患者，以降低死亡機率。我國衛生福利部食品藥物管理署已於今年7月13日同意依據藥事法第48條之2規定，核准其專案輸入。

疾管署強調，猴痘已於今年6月23日公告為第二類法定傳染病，目前累計通報13例疑似病例，其中2例境外移入確診病例，感染國家為德國及美國，餘11例已排除；另自 6月30日起，將具有本土或不明感染源猴痘個案之49個國家旅遊疫情提升至「第二級：警示(Alert)」。該署提醒，國人若前往該些國家，應避免可能與不特定人士密切接觸之社交活動等高風險場域，返國入境時如出現發燒、皮膚病灶如紅疹、丘疹、水泡或膿疱等疑似症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員，並儘速就醫，告知醫師旅遊史及接觸史。