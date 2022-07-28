桃園28日新增2385例本土個案，衛生局長王文彥說，桃園上周六首度開設嬰幼兒疫苗快打站，為6000餘位嬰幼兒施打莫德納，都未有不良反應，30日會在全市29校再開「莫德納嬰幼兒疫苗快打站」，提高孩子的保護力，預計可服務1萬4500名年滿6個月至5歲嬰幼兒。

桃園28日新增2385例本土個案，市府衛生局長王文彥表示，相較27日2680例，桃園個案數單日下降11.01％，其中65歲以上個案占7.02％、18歲以下個案占23.02％。

王文彥說，為便於家長利用假日陪同嬰幼兒就近接種疫苗，市府7月30日在29所學校將再開設「莫德納嬰幼兒疫苗快打站」，提供年滿6個月至5歲嬰幼兒疫苗接種服務，預計可服務1萬4500名嬰幼兒，請家長踴躍陪同符合資格的嬰幼兒前往接種，讓孩子能夠儘速獲得疫苗保護力，避免重症威脅。

王文彥指出，市府於7月23日首次開設「莫德納嬰幼兒疫苗快打站」，當時有6千多名嬰幼兒完成嬰幼兒莫德納疫苗接種，目前皆沒有不良反應通報，他也再次提醒家長，嬰幼兒在接種疫苗後2至3天內，如果有呼吸急促或困難、臉色蒼白、精神微弱、昏睡、活動力減低、嘴唇發黑等現象，即要立刻就醫，並告知疫苗接種史。

王文彥表示，市府規畫29日開設26處社區接種站，提供莫德納及Novavax疫苗接種服務，免預約、不限劑次，預計可提供3萬人次接種量能。年滿65歲以上長者（原住民55歲以上），在7月31日前接種疫苗，仍可領取700元超商禮券、2劑快篩及1包桃園好米，鼓勵長者把握機會；而長者前往社區接種站接種疫苗，市府仍提供愛心計程車接送服務，請長者多加利用。

此外，6至11歲第1劑已接種莫德納的兒童，如果尚未接種第2劑，也可由家長陪同前往接種；50歲以上、接種第3劑已滿5個月的長者，可以把握機會踴躍施打第4劑；包括其他尚未完成前3劑接種民眾，皆可前往社區接種站施打。

王文彥提到，桃園市居家照護目前在案數共1萬7641人，照護案件累計51萬3064人，已完成51萬530人，累計完成率約99.5％。截至7月27日，桃園專責ICU開設42床、收治28人、空床數14床；專責病房529床，收治184人，空床數345床，收治比率約34.8％，醫療能量充裕。