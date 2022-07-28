侯友宜挑戰記憶及反應考驗。（王揚傑攝）

侯友宜挑戰記憶及反應考驗。（王揚傑攝）

為幫助學生快速找到生涯發展方向，新北市政府整合教育、文化、新聞、勞工、經發、青年6局及民間資源，成立全國首座生涯發展教育中心，今（28）日在大觀國中正式啟用。「同學只要把他放對位置，人人都是天才。」新北市長侯友宜強調，生涯發展教育中心就是讓同學們及早適性發展，規畫人生夢想。

生涯發展教育中心設置資訊查詢區、數位影音區、桌遊教具區、圖書刊物區及多元智能挑戰，啟用儀式開始前，侯友宜先化身「侯同學」考驗記憶與反應，均順利通關。

侯友宜表示，新北市生涯發展教育中心結合16所職業試探中心，分工、農、商、家事、海事、藝術、醫護7大類，由專業輔導老師幫助學生快速找到生涯發展方向，讓他們在國中轉換高中及早時適性發展，規畫人生的夢想，同學只要把他放對位置，人人都是天才。

新北市府表示，生涯發展教育中心整合跨局處資源，善用文化局生涯圖書資源，開放學生到文化場館擔任半日館員，體驗真實場域實作；透過經發局規畫，讓觀光工廠成為學生職業試探場館；由勞工局提供師生飯店等職場體驗機會；青年局則籌辦生涯規畫等課程，以及新聞局拍攝影片推廣適性理念，共同打造新北學子的適性發展藍圖，為自己作主。

今天啟用儀式也提出「適性教育願景111」，提供新北國中小學生專屬適性發展禮物，包括國小高年級以上學生至少1次適性體驗、1套創意教材及1本課程教案，讓孩子從職業探索培養興趣中，自信的開創自己的未來。