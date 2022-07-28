嘉義縣長翁章梁（右）接見總統教育獎得主林鈺芯（左二）及其母親。（廖素慧攝）

嘉義縣新住民之女林鈺芯出身弱勢家庭，力爭上游，2名罕症哥哥相繼離世，她用獎助學金協助治喪，課餘幫忙支撐家計的母親打理家務，榮獲今年總統教育獎，並考取嘉義女中，縣長翁章梁28日接見林媽媽及林鈺芯，自掏腰包6000元獎勵，稱許她是「林媽媽的福氣」。

新港國中畢業的林鈺芯，母親是大陸來台配偶，父親罹患遺傳性糖尿病，靠藥物控制病況，2名哥哥都罹患肌肉萎縮症，一家人的經濟就靠母親種小番茄勉強餬口，她課餘幫忙照顧哥哥們，也協助家務，從不以為苦。

林鈺芯在學校表現優秀，課業名列前茅，擔任班級幹部，也參與校內外桌球賽及全國音樂比賽，近年來遭逢2位哥哥相繼過世，今年3月底二哥因病離世時，林鈺芯用自己積蓄的獎助學金協助喪葬費的開支。

林鈺芯今年國中教育會考得到3A2B＋＋的優異成績，將就讀嘉義女中，未來想報考軍校，希望能有份穩定的工作與收入，減輕家中經濟負擔。

翁章梁說，林秋蕙媽媽在困境中，努力養育及教導孩子的心令人敬佩，是辛苦又偉大的媽媽，而林鈺芯有實力，也勇敢於面對困境，勤於學習，期勉她一定要孝順母親。

林鈺芯的奮發向上精神讓翁章梁深受感動，當場自掏腰包，頒發6000元獎學金鼓勵，更多次讚許「你是媽媽的福氣！」。

縣府表示，今年總統教育獎全國共推薦352人，經初選再複審實地訪視後，最後56位學生獲得，林鈺芯是嘉義縣之光。