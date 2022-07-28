民進黨桃園市長參選人林智堅論文爭議延燒，競選團隊今提出3證據反駁抄襲；事件關鍵人物余正煌昨發表聲明後，今再由委任律師出面，嗆林智堅「真金不怕火煉」，若真的未抄襲，為什麼不親自赴台大論文審定委員會說明？「別企圖用政治來影響法律、學術」。
余正煌代表律師表示，余正煌的論文有引述出處，反觀林智堅沒有；若今天余抄襲，他會拷貝了林的論文後，發現有兩段文字是其他學者的研究成果，然後還特別去找出處，這可能嗎？
律師強調，論文沒引述出處就是抄襲，就算不是抄余正煌，林智堅也未說明引用哪一位學者。針對林陣營提3點反駁，律師說，短時間內完成的論文可能寫得不好，內容不盡完美，但余正煌無法忍受被說抄襲。
「你討論的是政治問題，我討論的是法律和學術問題，你應該到台大（論文審定委員會）來跟我針對論文討論，而不是用放話的方式，說自己是原創」。
律師轉述，余正煌從頭到尾沒看過林智堅論文，「不知道對方寫了什麼，直到今天都沒看過，我也懶得看」。律師無奈地說，開記者會不能解決問題，台大正在審定，呼籲林智堅親自出席，「真金不怕火煉，我相信學術的東西不分政黨，都可以秉持學術倫理規範處理」。
律師呼籲林智堅別想用政黨或背後是誰來操弄，刻意模糊這個問題，「也許林引述有別的方式，跟我們所學都不一樣」。
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