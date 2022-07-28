智利托科皮雅外海地震 EMSC通報規模6.2 14:252022/07/28 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐洲地中海地震中心（EMSC）表示，智利托科皮雅（Tocopilla）外海今天發生規模6.2地震。 路透社報導，歐洲地中海地震中心說，這起地震震源深度為80公里，震央在托科皮雅以西約33公里。 歐央結束負利率 施羅德：年底利率估調高至1.5％ 俄出狠招歐驚呆 美最大恐懼成真 俄羅斯警告 周三起天然氣輸送量降至2成 #托科 #皮雅 #EMSC #歐洲 #地震中心 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 熱浪致命 工會要求歐盟規定工作高溫限制 10:472022/07/25 國際 歐盟認命跟著美國走 04:102022/07/28 時論廣場 《國際產業》液化天然氣出口 美國躍居第一 14:222022/07/26 財經 普丁一招整慘歐洲！專家曝關鍵：他真正懂能源市場 20:002022/07/26 財經 時論廣場》歐盟認命跟著美國走（陳國祥） 19:372022/07/27 時論廣場 歐洲11年來首次升息 投資人持股比例金融風暴以來新低 10:552022/07/25 財經 缺工！員工響應烏克蘭戰爭動員 中歐國家快撐不下去 15:462022/07/26 國際 普丁警告成真 俄再砍半輸歐天然氣 德火大打臉 09:232022/07/26 國際 科博館《想入啡啡》特展 200件歐洲經典咖啡機具登場 16:242022/07/27 生活 歐洲老大撐不住了 企業慘嚎一片！專家曝命運在他手中 20:582022/07/26 財經 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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