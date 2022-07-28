一名19歲吳姓學生搭乘捷運時，見到前方一名妙齡女，竟當場露出生殖器磨蹭對方臀部，還噴精沾染到對方的衣物，女方察覺後阻止吳男下車並報警提告。法官審理後，認為血氣方剛而法治觀念薄弱、衝動犯罪但情有可原，且已賠償女方15萬元達成和解，因此宣告緩刑3年，期間並予以保護管束。

根據判決書，吳男於民國111年3月9日晚間6時40分許，搭乘臺北捷運文湖線，在列車行經松山機場站及中山國中站之間時，見列車上乘客眾多有機可乘，眼見前方站著一名妙齡女，竟當場將褲子拉鍊拉下，露出生殖器磨蹭女子臀部，還噴精在女方穿著之長上衣下擺處。

該名女子察覺不對勁轉身查看，發現吳男裸露生殖器，於是在列車停在南京復興站時，眼見吳男要下車，當場阻止吳男離去並通知臺北捷運保全人員報警處理，始由警方到場查獲。

法官認為，衣物之功用本在美觀、蔽體保暖，吳男以生殖器磨蹭女方，致生殖器分泌之體液沾染至女方上衣，讓女方因此不願再穿著該衣物，應認定該衣物已喪失其功用，吳男所為已犯性騷擾防治法第25條第1項之意圖性騷擾，乘人不及抗拒觸摸其臀部及刑法第354條之毀損罪嫌。

法官審酌，吳男犯罪時為年僅19歲之在學學生，年輕識淺，血氣方剛，法治觀念薄弱，因一時衝動而為犯行，尚屬情有可原，其犯罪動機、手段，所生危害尚非重大，犯後坦承犯行態度良好，且已與告訴人達成和解，賠償新臺幣15萬元，因此宣告緩刑3年，期間並予以保護管束。