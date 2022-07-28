世界衛生組織（WHO）訂7月28日為「世界肝炎日」，根據衛福部資料顯示，全國約有40萬名慢性C肝患者，將近25萬名分布在六都。民進黨立委洪申翰今（28日）表示，醫療資源最豐富的台北市，C肝公費篩檢率竟是六都墊底。他痛批台北市長柯文哲市長以台大醫師出身、智商157為名，但數據卻告訴大家，在國民健康的政策上，台北市有很大的改善空間。

洪申翰向衛福部調閱資料顯示，接受治療的C型肝炎感染者，其中完成服藥後的治療成功率，從2017年的96.8％上升至2021年99.0％，可見治療成效顯著，而WHO也訂定2030年要達到消除病毒性肝炎為目標。

此外，國民健康署官方網站記載，目前台灣免費提供45歲至79歲國人終身一次的B、C型肝炎檢查，原住民年齡則放寬至40歲至79歲。經過洪申翰立委辦公室統計，截至今年5月31日止，篩檢率由低至高分別為台北市9.99％、新北市11.77％、桃園市13.20％、台中市13.44％、台南市14.58％、高雄市14.86％。台北市篩檢率為六都中最低，更是全國倒數第二。

洪申翰表示，從2017年至2021年C肝新藥治療人數及預估慢性C肝人數的比例來看，台北市也是六都墊底。經過請教肝膽腸胃專科主治醫師意見，C肝的治療成效在台灣相當良好，雖然篩檢出C肝抗體陽性並不代表需要接受治療，但不去篩檢，就沒有辦法早期治療。

洪申翰批評，理論上推廣公費B、C肝篩檢對台北市來說應該較為容易、醫療院所的服務可近性也很高，大眾運輸交通也相對方便，究竟是什麼原因導致台北市的篩檢率這麼低？這應該是柯市府要好好檢討的。

洪申翰呼籲，B、C型肝炎為慢性肝病與肝癌死亡的主要原因，肝癌更高居癌症死因第二位！國內每年因慢性肝病、肝硬化及肝癌造成約1萬3000人死亡，請符合公費篩檢年齡的民眾都多多利用相關資源，不要忽視自己的權益！