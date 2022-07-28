《銀髮外送員》結合「外送員」元素，藉由三位年長者組成的外送隊，守護銀髮族的道路安全。（新北市新聞局提供）

響應｢雙北市機車安全月」及交通部「四季交安專案第三季－安全駕駛」，加強宣導「不超速、不逼車、不無照」觀念，新北市新聞局在暑假期間推出兩部道安宣導短片，以微電影手法結合愛與守護的柔性訴求，推出《愛／安全，超越時間》及《銀髮外送員》2部宣導影片，今在｢我的新北市｣臉書粉絲專頁及Youtube頻道首播，提醒民眾為了親愛的家人注意｢行｣的安全，才能讓平安常伴左右、不只一｢夏｣。

新聞局長張愛晶指出，有鑑於國人閱聽習慣改變，以及新媒體社群的影響力無遠弗屆，今年度道安宣導特別從貼近民眾生活的角度出發，以「愛與守護」為主題拍攝2部宣導影片，並透過網路播放，期盼透過網路上的持續分享與發酵，有效提升行車安全，減少事故死傷。

《愛／安全，超越時間》以年輕族群機車安全為主題，透過微電影手法及懸疑的劇情安排，讓身為大學生的主角小雯墜入時間的五里雲霧中，而當謎題解開，小雯才瞭解父母的付出與關愛。影片順勢提醒民眾掌握每次出發的路程時間，遠離為趕時間而超速行駛的風險，並祝福每個人都能平安回到守護你的家。

而《銀髮外送員》則結合時興的「外送員」元素，由三位年長者所組成的外送隊，身穿象徵安全的背心在馬路穿梭。只要一接收到外送單，便馬上動身前往現場，提前阻止每個可能發生意外的瞬間。

影片由充滿活力的銀髮族擔綱演出，透過詼諧有趣的情節、活潑生動的配樂與演員們的熱情演出，帶出銀髮外送員的糾察日常，守護道路安全以及銀髮族朋友的日常。

新聞局表示，希望透過這2支別具特色的交通安全宣導短片，顛覆過往對道安宣導生硬的刻板印象，並讓民眾跟著劇情起伏，與短片中的角色一起成長，建立正確的交通安全觀念，以降低交通事故的發生。