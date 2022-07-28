確診分布圖。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗接種率。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

兒童夜間門診。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

兒童夜間門診。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

假日門診。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

假日門診。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天28日新增新冠肺炎本土確診712例，其中男性330人、女性382人，年齡分布1歲以下至95歲，今年1月1日至今天0點，累積本土案例9萬1202人，人口占比確診率達17.03％。

衛生局指出，有關民眾所關心「0加7」入境檢疫即入境後無須在居家隔離政策，指揮中心表示邊境開放是朝著這個方向進行，但實施主要關鍵在於嬰幼兒疫苗接種率需達到5成，才可能進一步放寬邊境。

衛生局表示，目前全國嬰幼兒第1劑接種率僅7％，苗栗縣則5.4％，仍須持續提升施打率，尤其本波疫情爆發迄今，全國已有4分之1的幼兒遭受感染。一旦變異株的疫情再起，沒有接種過疫苗的幼兒遭受染疫，重症率會比其他年齡層還要高。

衛生局長張蕊仙說，由於嬰幼兒需由父母帶去接種，因此，特商請部分新冠疫苗合約醫療院所安排夜間、假日時段進行接種以服務鄉親，縣內各衛生所也在每周開設常規疫苗施打時段皆有提供幼兒莫德納接種服務，請鄉親可多加利用。

縣長徐耀昌說，鄉親目前50歲以上已開放施打第4劑（第2次追加劑），6個月以上孩童亦皆可接種新冠疫苗，65歲以上長者接種新冠疫苗送超商禮劵僅實施至7月31日止，請把握最後機會，縣內各類新冠疫苗充足，呼籲符合各劑次疫苗施打資格者，仍應打好打滿，以維護自我防護力。