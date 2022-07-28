大義宮剩餘的5隻海龜移置水試所澎湖海洋生物中心收容，生命跡象與健康狀況均良好。（張茂雄攝）

豢養在澎湖西嶼竹灣村大義宮地下室超過52年的5隻海龜，在澎湖縣長賴峰偉指示農漁局積極與廟方溝通協調之下，大義宮委員28日開會做出重大決議，將所飼飬的保育類海龜全數捐贈給澎湖縣政府，讓外界抨擊不斷的海龜保育爭議平息，縣府農漁局也決定，會由專家評估這幾隻海龜的野外生存能力無虞之後野放。

農漁局指出，大義宮飼養海龜始於民國59年，當初廟方耆老因不捨被捕獲的海龜被食用，或是受傷後活動力差的海龜野放死亡，故花重金購入留下飼養，以發揚上天好生之德的大愛精神，這也與大義宮建廟宗旨不謀而合，獲當時所有信眾方的支持。

隨著飼養時間增長，村民對飼養的海龜產生感情，久而久之海龜也成為信徒信仰及心靈寄託所在。民國78年野生動物保育法施行，該宮因是全國唯一獲准設置飼養海龜的民間單位，在保育意識高漲的氛圍成為各界關注焦點。

大義宮雖一再斥資整建及改善飼養環境，但近日卻相繼發生飼養海龜暴斃意外(6月27日2隻綠蠵龜、7月6日1隻玳瑁海龜)，為避免剩餘海龜再發生狀況，縣府農漁局立即協請水試所澎湖海洋生物研究中心，將剩餘2隻海龜移置調養照護，目前5隻海龜皆於該中心收容，生命跡象與健康狀況均良好。

農漁局透露，在縣長賴峰偉指示協調下，大義宮管理委員暨監事在多方考量下，認為隨著時代的變遷、海龜的成長受限及飼養條件已不能滿足等多重因素，廟方於28日舉行的管理委員會議中，做出將剩餘的5隻海龜全數捐出，全權交由縣府做後續妥善處理的決議，而縣府將由專家評估後，以全數野放為目標，並協請澎湖海洋生物研究中心進行野訓，待時機成熟後將其野放回歸大海。