無黨籍高雄市議員黃捷27日在臉書發文表示，收到女性民眾陳情，有男子自稱是衛生局員工，假借詢問乳癌問卷，行真性騷擾之實，問到三圍、有無性行為等相關問題，高雄市衛生局也出面回應，衛生局目前未進行婦癌問卷電話，也不會詢問民眾私密問題，提醒民眾若接到相關電話請拒絕回答並報警。

黃捷在臉書指出， 有有心人士假冒是衛生局人員，假借問乳癌問卷之名，問女性「罩杯大小」、「有沒有性行為」等無關議題，進行言語性騷擾。黃捷也指出，這項性騷擾行為在歷年、各縣市也都發生過，各地衛生局也都曾出面澄清，但惡狼不斷犯案，提醒女性如果接到類似的電話，請務必記下電話、錄音與報警，以揪出這名假借政府名義的乳房噁狼。

高市衛生局也在臉書發文，嚴正聲明並沒有施行婦癌問卷電話，也不會詢問民眾私密問題，提醒民眾若接到相關電話請拒絕回答並報警。

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