一如市場預期，聯準會於7月利率決策會議再度升息3碼，此為自1980年代初期伏克爾(Paul Volcker)執掌美國央行以來最激進的連續性升息。記者會上主席鮑威爾保留再度升息3碼的選項，但強調短期經濟數據的重要性，同時表示未來聯準會利率決策將改以每次會議決議模式，較不依賴前瞻指引。

富達國際宏觀及策略配置全球主管Salman Ahmed今天表示，聯準會在記者會上提及高於市場預期的通膨與持續強勁的就業市場，仍是驅動本次升息決議的主要因素，因此我們認為經濟明顯衰退已無可避免，未來數周及數月將可在實體數據中顯現。然而，在勞動市場持續走強、供應問題僅些許緩解的前提下，聯準會將繼續觀察後續的實體數據走向，預期可能被迫繼續採取緊縮政策，不排除下次會議進一步升息75個基點。

Salman認為，聯準會快速且激進的緊縮政策，為經濟成長帶來某種程度的風險，促使經濟硬著陸的可能性。我們認同目前市場對於聯準會此波升息循環最終利率為3.25%的預期，然而目前經濟數據出現矛盾訊號，信心面的軟數據呈現經濟衰退，至於勞動市場的實體數據展現韌性。由於通膨持續意外走升，且就業市場沒有明顯放緩，預期聯準會仍將透過貨幣政策來降低通膨，以致增添未來經濟的不確定性。

有鑑於聯準會緊縮政策可能導致經濟明顯放緩，對於短期無論是股票或信用資產的配置，富達皆維持審慎看法，對存續期間則抱持正向看法。