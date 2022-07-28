意法半導體在周四公布第二季營收超越分析師預期；並且獲益於公司晶片的強勁需求，上調全年前景。

意法提高今年營收目標，來到159億至162億美元之間，高於此前財測目標的148億至153億美元。

該法國/意大利晶片公司還預測第三季營收為42.4億美元，擊敗分析師預期的38.1億美元。

由於疫情刺激了手機和電腦晶片需求，意法等晶片公司都看好晶片產品的高需求。但是Gartner在本周提出預測，今年稍晚晶片的成長將趨緩，晶片需求在明年會減少。Gartner的主要論點是，後疫情時期消費者支出能力的下滑，影響到電子產品需求，但Gartner也指出不同產業別的表現不一。

意法和格羅方得(GF)在本月宣布，共同在法國投資新的晶圓工廠。該新廠緊鄰於意法既有的Crolles工廠，將協助意法年營收超越200億美元。

總部位於日內瓦的意法半導體第二季營收為38.4億美元，高於去年同期的30億美元，也擊敗Refinitiv調查分析師預估的36.9億美元。每股獲利為0.92美元，優於分析師預測的0.76美元。